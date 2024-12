Magyar Péter nevét nem mondta ki, de kőkeményen beleállt Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint, ha csak néhány napos tűzszünet is megvalósulna, az már hatalmas eredmény lenne: „Az azt jelenti, hogy több ezer ember nem hal meg. Ennyivel kevesebb az özvegy, ennyivel kevesebb gyermek lesz árva.”

„Ha nem lennénk az Európai Unió soros elnökei, akkor még erre sem kellett volna vállalkoznunk. Persze azért ez mégiscsak egy keresztény kormány. És ha valamit tehet, ami az üdvösségünkhöz, az országéhoz is, meg a személyeshez is közelebb visz bennünket, az érdemes megtenni, sőt, kötelező” – hangsúlyozta.

„A lehetőség a tömeges fogolycserére és a karácsonyi tűzszünetre az asztalon van. Most mindegy, hogy került oda, ott van” – mondta. Orbán Viktor szerint Magyarország erőn felül vállalt szerepet a béketárgyalások előmozdításában.

A miniszterelnök kitért az orosz-ukrán háború ügyére is, illetve a sokat tárgyalt karácsonyi tűzszünetre is.

„Ez a viharvert román-magyar kapcsolatok történetében egy napfényes délután, amikor a magyarok csinálhattak valami jót, aminek a románok is haszonélvezői” – jegyezte meg.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország kiemelkedő diplomáciai teljesítményt nyújtott az elmúlt hónapokban a Schengeni-övezet bővítésének elősegítésében. Ennek eredményeként Románia és Bulgária végre csatlakozhat a határellenőrzés nélküli európai térséghez, amelyet több mint egy évtizede blokkoltak különböző országok.

A miniszterelnök kiemelte, hogy Aszad elnökre „most vadásznak”, és ha Magyarországot valós vagy feltételezett menedékhelyként emlegetik, az közvetlen veszélyt hozhat az országra. „Fegyveres csoportok, félterrorista, terrorista csoportok is vadásznak rá” – tette hozzá. „Tudnunk kell, hogy kik voltak ezek, és miért tették, amit tettek. Ez a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata, hogy földerítsék” – mondta a kormányfő, aki egyszr sem ejtette ki Magyar Péter nevét, illetve a Magyar Hangot sem említette konkrétan.

„Egy álhírrel bele akarták keverni Magyarországot egy tűzforró konfliktusba” – fogalmazott Orbán, aki szerint ez szándékos manipuláció lehetett. „Aki azt állítja, hogy Magyarország területére belépett Asszad elnök, az vadászterületet csinált, vagy akart csinálni Magyarországból.” Az a csütörtöki kormányinfón is elhangzott, hogy az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult:

Magyar Péter, a Tisza Párt Facebook-oldalán így fogalmazott: „Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad.Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este.” Később posztját módosította, de azt nem jelölte. A Magyar Hang viszont nyilvánosan elnézést kért olvasóitól , mivel arról írtak nem ellenőrzött, később hamisnak bizonyult értesülés alapján, hogy szombat este nyolc óra előtt egy szíriai gép gördült be az I. terminálra, így teret adtak egy olyan feltételezésnek, hogy azon talán Bassár el-Aszad szír elnök és kísérete érkezhetett Magyarországra.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli interjújában több témát is érinttt, így a Bassár el-Aszad bukott szíriai elnökkel kapcsolatos álhírek nemzetbiztonsági veszélyeit, Magyarország szerepét a Schengeni-övezet bővítésében, valamint a karácsonyi tűzszünet lehetőségét az orosz-ukrán konfliktusban.

