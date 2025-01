Magyar Péter a hazai igazságszolgáltatás figyelmébe ajánlja Rogán Antalt

„Ami késik, nem múlik” — jósolja Facebook posztjában a Tisza Párt vezére.

„Eddig is látszott, hogy a magyar állam nem működik, szétesnek a közszolgáltatások és folyamatos politikai nyomás alatt áll a magyar igazságszolgáltatás. Az utóbbi években példátlanul rossz kormányzást, ipari mértékű korrupciót és súlyos pusztítást láthattunk hazánkban” —teszi hozzá.

„Előrehozott választásokra van szükség, hogy mielőbb lezárhassuk az Orbán-Gyurcsány-Rogán korszakot” — szólít fel a megoldás lehetőségére Magyar Péter.

Más ellenzéki komment is érkezett

Hadházy Ákos a következőket teszi hozzá Facebook posztjában:

„Kicsit későn jött rá az amerikai kormány, hogy valamit azért tenni kellene, tartok tőle, hogy a következő adminisztráció vissza is vonja majd ezt. Ugyanakkor, mivel ez nem csak utazási korlátozást jelent, hanem pénzügyi szankciókat, rendkívül kemény lépés is lehetne – ha nem csak egy emberre vonatkozna, hanem minden magyar kormányzati szereplőre és a velük együttműködő oligarchákra is. Tévedés lenne ugyanis azt hinni, hogy ebben a bűnszervezetben Rogán a Don. Ő csak a Consigliere…”

Tompos Márton röviden foglalta ösze véleményét, szintén egy bejegyzésben a Facebookon.