Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy lejárató kampány indul ellene a héten.

Kapcsolódó cikk Lejárató oldal indul Magyar Péter ellen? Megszólalt a honlap főszerkesztője Magyar Péter vasárnap jelentette be, hogy lejárató kampány indul ellene a héten.

A Tisza Párt Mezőtúron is berobbant júniusban, az EP-választáson 34,5 százalékot ért el, a Fidesz pedig 42 százalékot — teszi hozzá a lap.

„Manfred Weber kiválasztotta Brüsszel emberét, Magyar Péternek hívják, hívhatjuk Brüsszel Péternek is” – ezt mondta Menczer Tamás a Fidesz szóvivője Mezőtúron. Annyira tetszett neki, hogy többször is megismételte, például: „Védjük meg Magyarországot Manfred Webertől és itteni csatlósától, Brüsszel Pétertől! — tudósított a 444.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!