Magyar Péterbe megint belerúgott Menczer Tamás

Menczer Tamás és Magyar Péter ízléstelen, az eddigi politikai vitakultúrát is messze alulmúló vitába keveredtek egy gyermekotthonnál.

Kapcsolódó cikk Menczer Tamásra fogatlan oroszlánt küldtek, nyugodtan kikacaghatta

Magyar Péter hétfőn délelőtt a Facebook-oldalán írt Orbán Viktor miniszterelnököt megszólítva arról, hogy „szétesnek a közszolgáltatások, nem működik az állam”. Kitért az indlációra és a vasút állapotára is, szerinte „egészen nevetséges módon, Orbán Viktorék a jól bevált pánikkeltéssel igyekeznek a fentiekről elterelni a figyelmet”. Magyarázata szerint úgy, hogy az elmúlt időszakban a kormány kiengedett 2000 embercsempészt, direkten beleavatkozott más országok választásaiba, direkten támogat diktátorokat.

Most is ezt teszed, Kicsi.

