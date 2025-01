Magyar Péternek fülig szaladhat a szája ezektől a számoktól

A napokban a Republikon is Tisza-előnyt mért.

A kutatás azt is kimutatta, a DK jelen állás szerint a biztosan szavazó pártválasztók 9 százalékának szavazatával kalkulálhat, de szimpatizánsainak aránya a másik két szegmensben is meghaladja a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Negyedik helyre a Mi Hazánk került, ők azonban csak a biztosan szavazó pártválasztók esetében érik el az 5 százalékot. Rajtuk kívül mérhető támogatottságot, 2-3 százalékot az MSZP és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tud felmutatni.

Nemcsak az ellenzéki, hanem a pártválasztásukban bizonytalan szavazók többsége is kormányváltást szeretne – derül ki a Publicus nagymintás, több mint háromezer fős közvélemény-kutatásából, melyet a Népszava közölt péntek reggel. A hibahatár 1,8 százalék.

