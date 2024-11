Megdöbbentő adat jelent meg Magyar Péterről – Orbán Viktor erre irigy?

A Tisza Párt elnöke az őt ismerők körében 51 százalékos népszerűséggel bír, Orbán Viktor miniszterelnök viszont csak 40 százalékossal – állapította meg a Medián, a HVG megbízásából készült legfrissebb közvélemény-kutatásában.

A hvg360 cikke szerint Novák Katalin volt köztársasági elnök február 10-i lemondása előtt csak azok ismerték Magyar Péter nevét, akik igazán érdeklődtek a politika iránt, kilenc hónappal később viszont már 95 százalék állította magáról azt, hogy tudja ki ő.

A portál kiemelte, mindez azért is figyelemre méltó, mert például az új államfő, Sulyok Tamás ismertsége még csak 70 százalékosra nőtt márciusi beiktatása óta.

A hvg360 végül kiemelte, a Medián azonos időben készült kutatása állapította meg azt is, hogy a Tisza Párt már 7 százalékos előnnyel vezet a teljes népesség körében, és egy mostani választáson nem csak a kormánypártokat múlná felül, de listán több voksot szerezne, mint a Fidesz és a Mi Hazánk együtt. Más párt nem is jutna be a parlamentbe, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ugyanis 3-4 százalék körüli eredményre számíthatna.