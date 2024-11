Meglepő, kit indít a Fidesz abban a választókörzetben, ahol Magyar Péter pártja nem veszi fel a kesztyűt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Ha igaznak bizonyul az értesülés, akkor egy már bevált fideszes módit követhet a Potápi-lány. A szintén kormánypárti honatya, Koncz Ferenc halála után ugyanis a Fidesz a képviselő lányát, Koncz Zsófiát indította 2020-ban a tiszaújvárosi időközi választáson, amelyet ő meg is nyert.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár október 17-én halt meg, és mivel ő volt a Tolna megyei 2. országgyűlési egyéni választókerület parlamenti képviselője is, a Dombóvár központú választókerületben január 12-re időközi választást írtak ki.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!