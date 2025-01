Mészáros Lőrinc volt veje körül áll a bál, börtön is lehet a vége

A közbeszerzési eljárás többi pályázója is jelentősen túllépte a 25 milliárdos becsült értéket. A GVH hangsúlyozta, hogy vizsgálata nem talált bizonyítékot arra, hogy más cégek is összejátszottak volna.

A vizsgálat alapján a Homlok Kft. és az Inter Mobility Kft. azonos költségvetési tételeket nyújtott be, amelyeket ráadásul nem áraztak be. A GVH szerint a szándék már önmagában elegendő a kartellbüntetéshez, függetlenül attól, hogy Homlokék nem nyerték meg a tendert.

A GVH minden közbeszerzési kartell esetében köteles feljelentést tenni, az ügy így akár börtönbüntetéssel is végződhet. A versenykorlátozó megállapodásokért a Btk. szerint egytől öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Homlok 2023 elején vált ki Mészáros projektjeiből, miután személyes és üzleti kapcsolatuk megromlott. A cégbejegyzések szerint Homlok Zsolt elköltözött Mészárosék felcsúti házából, a Homlok Zrt.-ből és a Homlok Kft.-ből pedig eltűnt Mészáros kisebbik lánya, Ágnes neve is.

Akár börtönbüntetéssel is végződhet Homlok Zsolt kartellügye. A GVH 1,2 milliárd forintos bírságot szabott ki cégeire.

