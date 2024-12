Milliók a zsűritagoknak, félmilliárd taxizásra, Magyar Péter tüntetése: idén is hozta a formáját az állami média

Idén vélhetően azért változtatott a gyakorlaton az MTVA vezetése, mert Magyar Péter, a Tisza Párt EP-listavezetője megfenyegette őket, hogy százezres tüntetést szervez a Kunigunda útjára, a közmédia székházához, ha nem lesz vita, és addig nem is mennek haza, amíg nem engedik meg, hogy beolvassák a követeléseiket vagy leüljenek egy élő vitára.

Ami a műsorfolyamot illeti, egy dologban biztosan történelmi volt a 2024-es év a közmédia számára: bár elvileg feladata lenne segíteni a közügyek megvitatását, idén rendezett először élő listavezetői vitát. A korábbi gyakorlat az volt, hogy a pártok jelöltjeit egyenként hívták be az adásba, mindenki beszélhetett öt percet, ezzel le is volt tudva a köztévé számára a kötelező kör.

A Puskás Akadémia FC 2024-ben a rájátszásig jutott az UEFA Konferencia Liga selejtezőiben. Állami pénzt azért kaptak a meccsek közvetítéséért is.

Az MTVA idén 61 millió 150 ezer forintot fizet a TV COM Kft.-nek a Vár a Kárpát-medence című magazin gyártására. A cég ügyvezetője Kálomista Márton, Kálomista Gábor, az ElkXrtuk című, 2021 őszén megjelent propagandafilm producerének fia. Az állami média 1,3 milliárd forintos koprodukciós szerződést kötött a Sárkányok Produkció Kft.-vel a Kabul művelet munkacímű akciófilm elkészítésére, amely 2,8 milliárd forint állami támogatásból, a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készül. Érdekesség, hogy a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója – így a közmédia egyik vezetője – Altorjai Anita, aki egyben a film producerének, Lajos Tamásnak a felesége.

Korábban még egy teljes év kellett 100 milliárd forint elköltéséhez, most már szeptemberig végeznek ennyi pénzzel az állami médiánál, amely ontja magából a kormánybarát híreket.

A magyar közmédia egyik legfontosabb ismertetőjele, hogy a tevékenységét nem korlátozza kényszerű takarékoskodás, hiszen minden évben alaposan el van látva közpénzzel. Az Országgyűlés döntése értelmében a közmédiát működtető Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2024-es költségvetésének főösszege 142 milliárd forint, ami jövőre több mint 165 milliárd forintra nő. És ezt az összeget az MTVA el is költi: mint arról beszámoltunk, kilenc hónap alatt, idén szeptemberig 108,5 milliárd forintra rúgtak a kiadásaik. Ebből mintegy 55 milliárd forint ment el az anyagjellegű kiadásokra, közel 20 milliárd forint pedig a bérekre.

