Most már biztos: Schmitt Pál nyomdokaiba lépett Orbán Balázs – mit reagál az egyetem?

A fő kérdés az, hogy az egyetem most, hogy ismertté vált, hogy a disszertáció a plágiumkereső szoftver szerint sok oldalnyi, szó szerinti, ám nem hivatkozott átvételt tartalmaz, mihez kezd a kialakult helyzettel. Egyáltalán védésre bocsátja-e, és ha igen, akkor ott milyen eredmény születik"

"Abban tehát, hogy ez a helyzet egyáltalán előállhatott, az ELTE-s kollégáknak szerintem nincs szándékos felelősségük. Az eljárási rendben volt egy rés, amin ez a szöveg átcsúszhatott. A fő kérdés nem is ez.

- írja Rácz, aki szerint az egyetem részéről nem feltételezhető, hogy szándékosan néztek volna félre. Most azonban el kell döntenie az egyetemnek, hogy ez a disszertáció egyáltalán védésre bocsátható-e.

A módszeresen nyomozó szakértő üzent: nem egyedül cincálja darabjaira a politikai igazgató doktori értekezését. Újabb durva hibák is kiderültek.

Kapcsolódó cikk Viccnek durva: Rácz András már az életét félti Orbán Balázs doktorija miatt? Bejelzett a plágiumellenőrző is A módszeresen nyomozó szakértő üzent: nem egyedül cincálja darabjaira a politikai igazgató doktori értekezését. Újabb durva hibák is kiderültek.

Rácz András Oroszország-szakértő hosszas felvezetés után csütörtöki posztjával bevitte a kegyelemdöfést Orbán Balázs doktorijának. Miután az elmúlt napokban sorban tárta fel a furcsaságokat, szabálytalanságokat az eljárással és a doktorihoz csatolt tézisfüzettel kapcsolatban, Rácz végre hozzájutott a disszertáció teljes szövegéhez is.

