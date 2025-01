Napvilágra került, mit terveznek tavaszra Orbán Viktorék

Át kell ültetni a hazai jogrendbe is az uniós MI-rendeletet Fotó: Pixabay

Nagy terjedelmű csomag lesz a jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosítása is, melynek célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek a leggyorsabban és a jogi problémával kapcsolatosan a legfelkészültebb jogi segítőt tudják igénybe venni. Ugyancsak nagy terjedelmű lesz az energetikai törvények, valamint a klímapolitikai törvények módosításáról szóló javaslat.

Új törvény készül az erdőbirtokossági társulatokról, valamint a hadtörténeti és régészeti örökségről, melyek szintén a nagy terjedelmű joganyagok közé fognak tartozni. A különleges kötöttpályás közlekedési rendszerekről is nagy terjedelmű törvényjavaslat készül, ez teljes egészében újra fogja szabályozni a keskeny nyomközű turisztikai vasutakra és a kötélpályákra vonatkozó előírásokat.

Radikális átalakításra készül a kormányzat cégek nyilvántartásával kapcsolatban is: a dokumentum tanúsága szerint

A 2026-os költségvetéshez kapcsolódóan szintén nagy terjedelmű törvényjavaslat lesz a jövő évi adócsomag is, mely az egyes európai uniós jogharmonizációs kötelezettségekből eredő módosítások jogrendbe iktatását, az adótörvények és a vámtörvény alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján szükséges pontosító rendelkezéseket fogja tartalmazni. Szintén a büdzséhez szorosan fog kapcsolódni az azt megalapozó, közepes terjedelmű törvényjavaslat. Ezeket a tervek szerint a kabinet májusban nyújtaná be, a Ház pedig júniusban adhatná áldását rájuk.

Összesen legalább 34 törvényjavaslat elfogadását tervezi a kormányzat a parlament tavaszi ülésszakán. Kiderül, ki fogja felügyelni a mesterséges intelligencia tevékenységét, átalakítják a jogi személyek nyilvántartásának most még a bíróságok hatáskörébe tartozó rendszerét, és visszatérnek ahhoz a gyakorlathoz, hogy a következő évi büdzsét a Tisztelt Ház már tavasszal megtárgyalja.

