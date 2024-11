Nyertesei is vannak az Airbnb terézvárosi betiltásának

Véleményük szerint a kormány most meghozott intézkedései, mint a moratórium, illetve az adóemelés a piac automatikus szűkülésével jár együtt, ahogy az történik az 5. kerületben, ahol évek óta él egyfajta moratórium. A szakmai szervezet álláspontja szerint nincs joga az önkormányzatoknak a kiadhatónapok számával az Airbnb-ket betiltani.

Megjegyezték továbbá, Budapest belvárosának polgármesterei pártállástól függetlenül elutasítják az airbnb-k betiltását. Így van ezzel a fideszes 5. kerület, a dk-s 7. kerület, és a két baloldali civil 8. és 9. kerület is.

A betiltás egyetlen valódi nyertese a szállodalobbi – véli a szövetség. Nem véltelen, hogy a szavazás lezárultát követő napon egy újabb 300 szobás terézvárosi hotel építését jelentették be, amit egy olyan telekre építenek, ahová kollégiumot, vagy szociális bérházat is felépíthettek volna.

Szerintük miközben a polgármester vállalja a felelősséget azért, hogy a terézvárosi lakosok ingatlanjainak, azaz a legjelentősebb vagyonának, értéke csökken, olcsóbb albérleteket szeretne a Terézvárosba költözni kívánóknak. Soproni Tamás ugyan most adócsökkentést helyezett kilátásba a hosszútávra kiadott lakások esetében, azonban pontosan az ő vezetése alatt emelték meg rekord méretűre a hosszútávú bérbeadás után kivetett adót az elmúlt években. Terézváros kifejezetten bünteti a bérbeadókat és a bérlőket.

