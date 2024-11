Olimpiai bajnokok tiltakoznak az olimpiai népszavazás ellen

"Nagy Tímea, Kemény Dénes, Kovács István (feltehetően Kokó) és Vaskuti István nyújtotta be azt az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróságra, amely miatt Hadházy Ákos nem tudta elindítani az aláírásgyűjtését az olimpia népszavazásról. Az Alkotmánybíróság honlapjára nemrég felkerült dokumentumokat átnézve kiderül, hogy két panasz is érkezett a testülethez, az egyiket a Magyar Olimpiai Bizottság adta be, a másikat pedig, mint most kiderült, a négy olimpiai bajnok – írja Dull Szabolcs friss Facebook-posztjában.

A panaszokban közös:

A MOB-ot és a bajnokokat is ifj. Balsai István ügyvéd képviseli az eljárásban.

A MOB és a bajnokok sem szeretnének olimpiai népszavazást Budapesten.

A MOB és a bajnokok is arra hivatkoznak, hogy a kérdést átengedő Kúria végzése alaptörvény-ellenes, mert “a tisztességes eljáráshoz való jogba ütközik és sérti a népszavazáshoz való jogot,valamint ellentétes a népszavazás alkotmányos rendeltetésével.”

A MOB és a bajnokok is azt kérik, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a Kúria döntését, és ne lehessen elkezdeni az aláírásgyűjtést a népszavazásért.

A bajnokok a beadványban még azt írják (a MOB nem): “nem azt kívánják megkérdőjelezni, hogy biztosítani kell a társadalmi vita, a véleménynyilvánítás lehetőségét az olimpiai játékok megrendezése kérdésében. Egyetértenek azzal, hogy a tájékozódási szakasz lezárulta után, a részletek ismeretében és az alkotmányos, törvényes keretek között biztosított legyen a népszavazás lehetősége, ám azt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság eljárási szabályai miatt is idő előttinek tartják jelenleg.”

A dolog előzménye, hogy Orbán Viktor a nyáron bedobta a 2036-os olimpia ötletét, Karácsony Gergely pedig gyorsan kijelentette, hogy bizonyos feltételekkel támogatni tudja – legutóbb a héten nevezte a főpolgármester “történelmi lehetőségnek”. Hadházy Ákos és több ellenzéki gyorsan népszavazást kezdeményezett, amelyet a fővárosi választási bizottság elkaszált, a Kúria viszont átengedte. Az aláírásgyűjtést épp az alkotmányjogi panaszok miatt nem lehetett elkezdeni, most megtudtuk, kiknek a nevéhez fűződik ez a panasz.

A népszavazás elkezdését vagy leállítását azért érdemes figyelemmel kísérni, mert alaposan megkavarja az amúgy sem nyugodt budapesti politikai helyzetet. Hiszen nagy kérdés lesz, hogy az egyes szereplők, Karácsony Gergely, Vitézy Dávid, a Fidesz, a Tisza és Magyar Péter hogyan kampányolnának jövőre egy olyan népszavazáson, amely arról dönt, legyen-e olimpia Budapesten.