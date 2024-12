Orbán Balázs hozta a formáját — kiválóan védte meg doktori értekezését

A vita hozzátartozik a tudomány normális működéséhez, és elengedhetetlen a fejlődéshez is. Ebben a vitában most nem az én álláspontom nyert – de ezzel nincs semmi baj. Teljesen normális. A tudomány ilyen műfaj.

Itt az összegzés Rácz Andrástól. Ő nem adna erre a munkára doktori címet, és nem is teljesen érti, mi történhetett.

A bírálóbizottság álláspontja alapján elfogadható, hogy a dolgozat egy része korábban egy társszerzővel közös tanulmányban megjelent, és bár nem megszokott, az is elfogadható, hogy ez hivatkozásként nem, csak az irodalomjegyzékben szerepel. A dolgozatot ezen túlmenően színvonalasnak, relevánsnak tartották.

Az elérhető 25 pontból 23-at szerzett meg doktori disszertációjának keddi védésén az ELTE jogi kari doktori iskolájában Orbán Balázs — számol be róla a 24.hu. A máskülönben visszafogott érdeklődésre számot tartó tudományos esemény azért váltott ki kíváncsiságot, mert a dolgozattal szemben plágiumvád fogalmazódott meg, ezt azonban az opponensek és a bírálóbizottság nem találta megalapozottnak.

