Orbán Viktor már nem számíthat a középosztályra, amely lázadhatna is

Egy 2025-ben fennálló, kifeszített költségvetési helyzetben a fogyasztási típusú adóknak való magas kitettség, és még inkább a magas középosztályi kézben lévő államadósság-arány két olyan politikai adu lehet e csoport kezében, amely hazai specialitás, így együtt egyetlen más társadalomban sem adott. Már amennyiben a középosztály hajlandó politikai akaratát, a rendszerrel való elégedetlenségét nem hagyományos, ámde hatásos módokon kifejezésre juttatni. Ehhez csak annyi kell, hogy fogyasztási, befektetési döntéseinél figyelembe vegye azt is, közvetve mit támogat ezekkel.

A középosztályi kézben lévő állampapír állománynak pedig már 76 százaléka olyan tulajdonosok kezében van, akik 2026-ban inkább leváltanák a kormányt. Ez a csoport erős alsó becsléssel számolva is jelenleg több mint 6000 milliárd forint azonnal visszaváltható lakossági államkötvényt birtokol.

A rendszerrel szemben kritikus hazai középosztálynak most lennének olyan – teljesen legálisan használható – eszközök a kezében, amelyekkel tudatosan élve megakadályozhatná az Orbán kormány 2026-os választási győzelmét: ehhez pusztán változtatnia kellene eddigi pénzügyi gyakorlatain — érvel Kapitány Balázs.

Ha a választások eredménye ezen a társadalmi csoporton múlna, az Orbán-rendszer demokratikus úton már megbukott volna, most azonban további eszköz is van e csoport kezében a politikai változás kikényszerítésére — állítja Kapitány Balázs.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!