Orbán Viktor: „A külföldieket vigye el az ördög, a magyarokat pedig dugja a pokol legmélyebb bugyrába!”

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„Beszédes példa erre a zöld átmenet, ami éppen most teszi tönkre az európai ipart. Jó hír viszont, hogy Amerikában felébredtek.”

Orbán szerint Ázsia felemelkedésének éveit éljük, az angolszászok által dominált világrend véget ért. Az új hatalmi központok most alakítják ki az új kulturális, gazdasági kereteket, amik között majd évtizedekig élünk. „A nagyfiúk gőzerővel dolgoznak az új geopolitikai renden, ezért áll az orosz-ukrán háború középpontjában Ukrajna NATO-tagsága. Amit Oroszország meg akar és meg is fog akadályozni.”

A Menczer–Magyar-csörte apropóján mutatják be, miminden történhet meg Magyarországon következmények nélkül.

Kapcsolódó cikk Magyarország politikai kultúrájának súlyos hanyatlásáról ír a német lap A Menczer–Magyar-csörte apropóján mutatják be, miminden történhet meg Magyarországon következmények nélkül.

Orbán Viktor a magyar uniós elnökség értékelése mellett új világrend kialakulását is vizionálta egy budapesti konferencián. Szerinte Brüsszel elmaradott, míg Magyarország készen áll az új korszakra. A miniszterelnök élesen bírálta az EU-t, és büszkén hangoztatta a magyar elnökség vélt eredményeit.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!