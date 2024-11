Orbán Viktor odaszúrt a fiataloknak a közrádióban

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a találkozón először született meg egy pillanatra az egyetértés az uniós vezetők között, amelyet Draghi tanulmányának drámai hatása idézett elő. Azért, mert olyan adatok és tények kerültek az asztalra, amelyek azt mutatták, hogy az Európai Unió gazdasági növekedése messze elmarad az Egyesült Államokétól és az ázsiai feltörekvő országokétól. Például az európai gazdaság 15 százalékkal nőtt az elmúlt tíz évben, míg az amerikai 65 százalékkal. Orbán Viktor kiemelte, hogy a csúcs során Draghi elemzése rávilágított arra, az európai gazdaságpolitikát újra kell gondolni. „Ez hozta létre azt a légkört, amikor mindenki egyetértett abban, hogy na tényleg, ha így áll a helyzet, akkor most valódi döntéseket kell hozni” – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő elárulta azt is, hogy miért döntöttek a magánszektor bevonása mellett az állami bérlakásépítés helyett:

Szóba került a fiatalok lakhatási támogatása is. A 35 évnél fiatalabbak számára a munkaadó havonta 150 ezer forintig, évi 1,8 millió forintig kedvezményesen adhat lakhatási támogatást, amit akár lakásbérleti díjra, akár saját lakás törlesztőrészletére is felhasználhatnak – idézte fel a miniszterelnök a Kormányinfón elhangzott bejelentést.

Előtte pedig az derült ki, hogy a magyar ipar is köhécsel, visszaesésben van:

