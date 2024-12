Orbán Viktor zsarolásáról beszélt a német politikus

Viktor Orbánnak az év végéig szoros határidőt kell tartania, hogy Magyarország ne veszítse el az Európai Unió által befagyasztott egy milliárd eurós támogatást. Az összeget az uniós jogállamisági elvek súlyos megsértése miatt tartják vissza, emlékeztetett cikkében az a német közszolgálati RND.

„Magyarország kétségkívül megkapja ezeket a pénzeket” – nyilatkozta Orbán nemrég az állami rádiónak, és Brüsszelt megfenyegette: ha nem kapják meg a támogatást, megvétózza az EU következő évekre vonatkozó költségvetését. „Biztosan állíthatom, hogy nem fogom megszavazni a költségvetést” – jelentette ki, és azt követelte, hogy a befagyasztott pénzeket később fizessék ki.

A lap emlékeztet, hogy Orbán Viktor korábban is zsarolta már az EU-t olyan helyzetekben, amikor egyhangú döntésre volt szükség. Most is kulcsszerepe lehet, mivel az EU hétéves költségvetéséhez minden tagállam jóváhagyása szükséges.

Daniel Freund, az Európai Parlament Zöldek frakciójának képviselője azt mondta a lapnak: „Orbán a vétóját akarja arra használni, hogy kicsikarjon uniós milliárdokat, amelyeket aztán korrupt módon barátainak és családtagjainak oszt szét.” Freund szerint Orbán az „egész uniós költségvetést túszul ejti, ezzel pedig veszélybe sodorja a gazdák, vállalkozások és önkormányzatok pénzügyi támogatását Európa-szerte”. Ha Orbán ezt megvalósítja, „az az egész EU pénzügyi stabilitását kérdőjelezi meg”.

Freund egyértelműen fogalmazott: „Az EU nem engedhet a zsarolásnak. Nem lehet semmiféle alkut kötni Orbánnal.”

Daniel Freund erős szavakat használt

Fotó: Fotó: EP/Ferenc Isza



Magyarország súlyosan megsértette a jogállamisági elveket, ezért fagyasztották be az uniós pénzeket. Az Európai Bizottság reformokat követel, többek között a korrupció elleni fellépés és a bíróságok függetlenségének biztosítása érdekében. Azonban Orbán Viktor eddig nem tett komoly lépéseket. Az év végéig 17 intézkedést kellene végrehajtania és pozitív értékelést kapnia az Európai Bizottságtól, különben a milliárdos regionális támogatás elveszhet, összegez a cikk.

A helyzetet tovább élezi, hogy Magyarország gazdasága egyre nehezebb helyzetben van.

Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke szerint „Orbán Viktor láthatóan kétségbeesett. Magyarország gazdasága a padlón van, és az ellenzék a közvélemény-kutatásokban megelőzi a pártját.”

Barley hozzátette: „Az EU költségvetésénk blokkolása őt és az országát is keményen érintené, mivel Orbán rá van utalva az uniós forrásokra. A saját maga alatt vágja a fát.”

A magyar államháztartás és gazdaság jelentős mértékben függ az uniós támogatásoktól. A Moody’s hitelminősítő nemrégiben stabilról negatívra rontotta Magyarország kilátásait, arra hivatkozva, hogy nőtt annak kockázata, hogy az ország nem kapja meg az uniós források jelentős részét, emlékeztet a cikk. Az elemzők figyelmeztetése szerint Orbánnak nemcsak Brüsszellel, hanem az ország gazdasági jövőjével is szembe kell néznie.