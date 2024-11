Orbán Viktort dicsérte az észak-koreai külügyminisztérium

A lap emlékeztet, hogy Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédében a Magyar Péter felé tett oldalvágásokra használta fel az Európai Uniót. „Tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormány. Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére. (...) A tettek pedig magukért beszélnek. Az egész ország láthatta, hogy ki mit csinált az Európai Parlamentben. Mi a magyar érdeket, a magyar szabadságot védtük az Európai Unió birodalmi politikájával szemben. Eközben a magyar ellenzék felajánlotta szolgálatait a birodalomnak” – mondta a magyar miniszterelnök.

A phenjani külügyminisztérium Orbán Viktort név szerint nem emítette, csak a Magyarország miniszterelnöke megjelöléssel szerepel a közleményben, amely nem szó szerint idéz a beszédből, és arról is hallgat, hogy október 23. Magyarországon a megszálló Szovjetunió elleni 1956-os forradalom évfordulója. A közleményt öt nyelven, koreaiul, angolul, kínaiul, oroszul és spanyolul is kiadták.

A közlemény szerint Orbán Viktor aznap világossá tette, hogy megvédi az országa szuverenitását attól az egyre növekvő EU-s nyomástól, és emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Néppárt meg akarja buktatni a kormányát, véget akar vetni a független magyar politikának. Az Európai Unió a saját közigazgatási területeként tekint a tagországaira, a helyénvaló viszont az lenne, hogy tiszteletben tartja a szuverenitásukat. Magyarország nem fél a birodalmi fenyegetésektől és nem is fogja tűrni, hogy bábállammá, brüsszeli vazallussá alacsonyítsák, és elszántan harcol a szabadságáért – mondta az észak-koreaiak szerint a magyar kormányfő.

