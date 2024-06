Ott vitte be a Tisza a legnagyobb ütést a Fidesznek, ahol az a legerősebb volt

Az európai parlamenti listákra leadott szavazatok bővebb elemzését végezte el a Választási Földrajz a Telexen megjelent cikkében. Itt a leginkább lemérhető, hogy mennyi teret is vesztett a Fidesz-KDNP a Tisza Párt megjelenésével, hiszen utóbbi (vár)megyei listákat nem állított, így azokon továbbra is fölényes győzelmet tudtak aratni a kormánypártok.

A cikk onnan indít, hogy országosan a Fidesz-KDNP 7,5 százalékos relatív szavazatvesztést szenvedett el, de a legnagyobbat nem Budapesten (ahol szinte döntetlenre végzett a Tiszával), hanem vidéken, méghozzá a megyei jogú városokban, valamint a 20 ezer főnél nagyobb egyéb városokban.

Mint látható, e két kategóriában 9,3 százalékos 2019-hez képest a visszaesés, de még a Fidesz-KDNP hagyományosan sziklaszilárd bázisának tekinthető, a korábbi ellenzéki pártok által gyakorlatilag feladott, ezer fő alatti településeken is jelentős, 6,6 százalékos a visszaesés a 2019-es lehengerlő 64,9 százalék helyett "csak" 58,3 százalékát gyűjtötte be ezekben a Fidesz-KDNP a szavazatoknak.

"Megyei bontásban Gyõr-Moson-Sopron megyében esett vissza a legnagyobb mértékben a Fidesz 2019-hez képest: -11.2 százalékponttal. Ugyan ebben a megyében érte el a Tisza egy saját országos átlaga feletti eredményt (31 százalék). A Tisza összesen 60 településen verte meg listán a Fideszt, ebbõl három megyeszékhelyen: Nyíregyháza, Szolnok, Szeged. 20 ezer feletti egyéb településeken: Veresegyház, Jászberény, Dunakeszi, Budaörs, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Gödöllõ, Gyömrõ, Kazinbarcika"

- olvashatjuk még a Választási Földrajz Facebook-posztjában a vidéki eredményekkel kapcsolatban.

A megyei jogú városok közül egyébként Győrben és Debrecenben bukták a legtöbbet a kormánypártok, 12-12 százalékot. Ez is mutatja, hogy a legnagyobbat a legmagasabbról lehet esni. Ez történt egyébként Budapesten is, a kormánypártok listája a hagyományosan leginkább fideszes kerületekben, a 12-edik és a 16-odik kerületben látványosan kevesebb szavazatot kapott 10,3, illetve 9,3 százalékkal. A többi budai (hagyományosan szintén "jobboldali) kerületben is megütötték a Fidesz-KDNP listát a szavazók, a 2. kerületben 10,8, a 11-ikben 10,3, a 22-ikben 9,3 százalékkal kevesebb szavazat jött össze. A fővárosban a legjobb eredményeit a Fidesz-KDNP az 5. és a 1. kerületben érte el, ezek a legalacsonyabb népességű budapesti kerületek.