Parttalan csúfolódásba kezdtek a fideszes megmondóemberek

Pressmant több, kormányközeli influenszer is elbúcsúztatta már, köztük Apáti Bence és a megafonos Deák Dániel is. Utóbbi azt írta, hogy „talán, ami a legjobb hír: az LMBTQ-aktivistát játszó David Pressman csomagolhat, irány haza és várjuk az új, baráti hangnemet megütő amerikai nagykövetet!”.

– üzente Bayer Zsolt a Magyarnemzeten megjelent cikkében az amerikai nagykövetnek, David Pressmannak. A „Pressman go home!” című írás azután született, hogy Donald Trump az amerikai választás szerdáján elmondta győzelmi beszédét, ezt a Telex vette észre. Bayer azt is hozzátette Pressmannak címezve, hogy „a csomagolást megkönnyítendő, hallgasd meg Korda Gyuri bácsi Reptér című számát…”.

„Ennyi volt, Pressman. Vége van. Ideje előkotornod a nagy vulkánfíber bőröndöt a rumliszobából. A kis feleséged is kezdheti összepakolni a piperecuccokat. Mentek innen. Vége van. Ennyi volt.”

