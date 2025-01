Rendben van, ha egy börtönben ülő polgármester fizetést kap

„Ezek után kénytelenek vagyunk politikai szándékot feltételezni Sára Botond mai Facebook-videójában bejelentett mondatai mögött. Elgondolkodtató ez azért is, mert mint köztisztviselő számára nem megengedett, nem etikus e tisztségében tetszelegve politikai játszmákba bonyolódnia. De utalnánk arra is, hogy az államapparátus nem volt ilyen elkötelezett, mikor a büntetőeljárás alá vont Völner Pál illetményének visszafizetéséről kellett volna ítélkeznie” – fogalmaztak a közleményben.

Az önkormányzat közölte, hogy a kormányhivatal vezetőjének álláspontjával szemben Kiss László – annak ellenére, hogy előzetes letartóztatásban van – munkát végez: előterjesztéseket ír, összehívja a testületi ülést, polgármesteri utasítást ad ki jogszerűen, hivatalos úton, az önkormányzat döntéseiért pedig jelenleg is felelősséggel tartozik.

Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere tavaly augusztus óta letartóztatásban van. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának álláspontja szerint Kiss László jogszerűen kapja a fizetését, mivel jelenleg is munkát végez, az önkormányzat döntéseiért pedig felelősséggel tartozik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!