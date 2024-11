Rogán Antal titkosszolgálata kapott egy maflást

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A TAZ hozzátette: a Fővárosi Törvényszék ítélete segíthet tisztázni, hogy történt-e titkosszolgálati visszaélés, vagy létezik-e egy olyan adatbázis, amelybe ha valaki egyszer bekerül, határozatlan ideig kockázatnak minősül. Továbbra is mindent megteszünk a nemzetbiztonsági szolgálatok és az állami adatbázisok jogszerű működéséért.

„Az ügy túlmutat Koczka tanár úr esetén. Mivel a BHKR működése nem nyilvános, elképzelhető, hogy egy olyan adatbázisról van szó, ahol ismeretlen kritériumok alapján gyűjtenek adatokat, így akár kisebb szabályszegések miatt is kockázati kategóriába sorolhatnak bárkit, akit ezután határozatlan ideig »kockázatként« tartanak nyilván” – nyilatkozta Remport Ádám, a TASZ jogásza.

A TASZ szerint a NIK a perben nem tudta alátámasztani azt, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentene az ügyfelünket tájékoztatni a róla kezelt információk eredetéről, ezért nem volt jogszerű a megtagadó válasza. Azzal is jogsértést követett el a szolgálat, hogy nem adott tartalmi indokolást a válaszában, így a bírósági eljárásban sem bizonyította, hogy fennáll a nemzetbiztonsági kockázat.

Hivatalos tájékoztatást nem kapott arról, hogy mi lehet ennek a minősítésnek az oka, de azt lehet tudni róla, hogy teljesen jogszerűen részt vett pedagógustiltakozásokban és petíciókat is aláírt.

Mint írják: Koczka István egy elismert matematikatanár, aki tavaly önkéntesnek jelentkezett Ferenc pápa magyarországi látogatására. A jelentkezését először el is fogadták, azonban ezt később visszavonta a rendőrség, arra hivatkozva, hogy a Nemzeti Információs Központ egyik titkosszolgálati rendszere (a Biztonsági Háttérellenőrzést Koordináló Rendszer (BHKR)) „büntetőjogi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatot” lát Koczka részvételében.

Pert nyert a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével Koczka István matematikatanár, aki azért nem lehetett önkéntes Ferenc pápa budapesti látogatásán, mert biztonsági szempontból kockázatosnak minősítették, azt azonban nem árulták el neki, hogy mivel érdemelte ki ezt a minősítést. A Fővárosi Törvényszék most kimondta, hogy a Rogán Antal vezette szupertitkosszolgálat megsértette az ügyfelünk hozzáféréshez való jogát azzal, hogy indokolás nélkül nem válaszolt a kérdéseire, erről a szervezet honlapján írt.

