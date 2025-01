Simicska Lajos sorsára juthat Rogán Antal? Ligeti Miklós a szankciós botrányról és arról, mit vár Magyar Pétertől

Elképzelhető, hogy egy külföldi szállodából is elküldik Rogán Antalt, de a bankszámláival, bankkártyáival biztosan gondban lesz, ha nem kerül le az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listájáról. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint ebből a szempontból is izgalmas kérdés, vajon Donald Trump nem örül-e ennek a Biden-adminisztrációtól kapott ütőkártyának.

Ligeti szerint bőven vannak Rogán Antal múltjában korrupciógyanús ügyek, de ettől még az nem fordulhat elő, hogy Magyarországon büntetőeljárás induljon ellene, akármilyen bizonyítékai is vannak esetleg az amerikaiaknak. A politikai bukás azonban benne lehet a pakliban?

Le lehet egyáltalán bontani a NER-féle korrupciós gépezetet? Vissza lehet szerezni a kilopott milliárdokat? Milyen lehetőségek nyílhatnának meg egy új, mondjuk Magyar Péter vezette kormányzat előtt? És akarna-e élni ezekkel az eszközökkel az a Magyar Péter, aki maga is ebben a rendszerben szocializálódott, és maga is haszonélvezője volt? Ezek a kérdések is szóba kerültek a Klasszis Podcast legfrissebb adásában.

Ha csak egy téma érdekli, tekerjen!

00:01:07 Beköszönés

00:01:41 Rogán Antalra ledobták a bombát – vagy csak füstbombát?

00:08:57 Problémás a szankciós listáról lekerülni, de a felkerülés is az volt

00:16:05 Rosszul vagy jól jön ez Donald Trumpnak?

00:17:45 Miért pont Rogán – és miért nem Orbán Viktor?

00:25:46 Megütheti-e a bokáját Rogán Antal?

00:30:09 Milyen bizonyítékai lehetnek az amerikaiaknak és milyen eljárás indulhatna Rogán ellen?

00:42:43 Hogyan számoltathatna el Magyar Péter?

00:53:36 Leváltaná vagy inkább átvenné a NER-t Magyar Péter? Nagy a csábítás

01:01:14 Mi legyen a Tisza-kormány első korrupcióellenes intézkedése?

01:08:29 Elköszönés

