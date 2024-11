Szájer József: nem érdemeltem ilyen reakciót, nem kell Orbán Viktor engedélye

Interjút adott a Telexnek Szájer József, a Fidesz volt EP-képviselője, aki emlékezetes körülmények között volt kénytelen lemondania a mandátumáról, és az azóta eltelt négy évet teljes közéleti száműzetésben töltötte, az elmúlt hetekben viszont egy saját kutatóintézetet kapott, illetve könye is megjelent.

Miután a hét elején tartott könyvbemutatóján egy szó sem esett a botrányról, Szájer József most beszélt valamennyit „az eseményről”.

„Nem egy karikatúra vagyok, nem egy esemény határozza meg az életemet, még ha az az esemény fontos és jelentős is volt az életemben és a politikatörténetben. Nem egy tapasztalatlan, semmirekellő politikusnak ért véget a politikai tevékenysége, hanem valakinek, aki a harminc év alatt letett valamit az asztalra”

- mondta el, és úgy véli, hogy ez az ő magánszférájához kapcsolódik, és „nyilvános tárgyalása nemcsak indokolatlan, hanem jelentős részben jogsértő és méltánytalan is”.

Szájer szerint azért nem jogos az ő politikai hovatartozását, a Fidesz a szexuális kisebbségekkel kapcsolatban hangoztatott álláspontját, a melegek jogait csorbító politikáját szembeállítani az ő „magánszférájával”, mert:

Hozzátette, hogy semmiféle bűncselekményt nem követett el, csak a választók bizalmát játszotta el, ami viszont „politikai kategória”. A róla állított hazugságok kapcsán megemlítette, hogy

A jelenlegi politikai helyzetről, közéleti visszatéréséről is kérdezték.

- fogalmazott, de később azt is mondta, hogy a Fidesz „majdnem tökéletes”, bár később hozzátette, hogy csak viccelt.

Azt is elmondta Szájer, hogy nem kellett Orbán Viktor engedélye visszatéréséhez, ez csak ahhoz lett volna szükséges, ha a Fidesz EP- vagy országgyűlési listájára szeretne visszatérni, de egyelőre ilyesmit nem tervez.

„A nyilvánosság előtt cikkekkel, véleményekkel, akár politikai természetű véleményekkel fogok megjelenni. Jelentős részben magánéleti természetű, hogy ennek miért most jött el az ideje. Most nem a politikába tértem vissza, hanem elkezdtem dolgozni, gondolkodni olyan kérdéseken, amelyek már korábban is érdekeltek”