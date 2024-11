Szájer József nem fog genderkérdésekről nyilatkozni érintettsége miatt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Fogadalmat tettem, hogy a társadalmi kérdések bizonyos szférájával, pont a magam személyes involváltsága kapcsán, nem kívánok beszélni; tehát gender ideológiáról, házasságdefinícióról... Egyéb olyan típusú dolgokról, amelyekről mindenkinek jobb, nekem is jobb, ha nem nyilatkozom.”

Az interjú ugyan Szájer új szerepéről, a Schmidt Mária vezette Szabad Európa Intézet élén betöltött pozíciójáról szólt volna, de főként általános gondolatok és politikai nézetek kerültek előtérbe. Szájer a pártpolitikán felülemelkedő gondolkodóként kívánja magát pozicionálni, noha továbbra is gyakran ismételte a Fidesz által használt kifejezéseket és fordulatokat.

Szájer József az Inforádiónak adott interjújában kijelentette: „Kiléptem a politikai életből, lemondtam minden tisztségemről. Ezt azért tettem, mert a politika az egy bizalmi műfaj, és ezt a bizalmat én eljátszottam, ez nem áll fenn a jövőre nézve. És ezt szerintem nem is lehet visszaszerezni, az ilyesmit egyszer lehet elveszíteni” – mondta az egykori fideszes EP-képviselő.

