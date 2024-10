Szentkirályi Alexandra a Horn Gyula sétány átnevezésével gyógyítaná a Fidesz ’56-os sebét

„Hősök csak a barikádok egyik oldalán álltak! A hősök a pesti srácok voltak, Horn Gyula pedig a kommunista karhatalom embere. Magyarországon törvény tiltja, hogy közterület olyan személy nevét viselje, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ma mégis Horn Gyula nevét viseli egy budapesti sétány és nem a pesti srácok emléke előtt tiszteleg” — érvel Szentkirályi Alexandra Facebook bejegyzésében.

Szentkirályi Alexandra, feltűnően nem jár Orbán Balázs nyomában

Fotó: Fecebook/Szentkirályi Alexandra

Augusztus végén döntött úgy a Fővárosi Törvényszék, hogy nem lehet Horn Gyuláról közteret elnevezni, így fúrva meg a XIII. kerületi Horn Gyula sétányt. Az érvelés szerint ugyanis „közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett” — idézi fel a 444.

Radics Béla a Fidesz-KDNP frakció nevében már be is nyújtotta az előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés következő ülése elé. Érdekes helyzetet teremthet a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén az előállt helyzet. A 33 fős fős közgyűlésben összesen hat képviselőcsoport van: 10-10 mandátuma van a Fidesznek és a Tiszának, 3-3-3-3 a DK-nak, a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, a Podmaniczky Mozgalomnak (ez ugye Vitézy Dávid és az LMP) és a Párbeszédnek (ebbe beletartozik Karácsony Gergely főpolgármester is), és Tüttő Kata frakció nélkül ül bent.

Ez azt jelenti, hogy a Fidesznek nincs többsége, hacsak melléjük nem áll valaki a Pesti srácok sétány ügyében, miközben gesztuspolitizálás szintjén nyilván sem a Tiszának, sem Vitézyéknek nem tenne jót sem az, ha egy ilyen témában inkább nemet mondanának (a Pesti srácokra, Horn Gyula árnyékában), sem az, ha rögvest együtt szavaznának a Fidesszel. Szép kis dilemma — tárja fel a 444.

Két évvel ezelőtt merült fel az ötlet, hogy az egykori miniszterelnökről közterületet nevezzenek el. Az elképzelést azonban még a töretlenül szocialista XIII. kerület képviselő-testülete és a javaslatot jóváhagyó Fővárosi Közgyűlés sem fogadta egységesen (utóbbiban már akkor is a Fidesz-frakció tiltakozott élesen), végül mindkét testületen többségi döntéssel ment át a névadás.