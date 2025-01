Szeretné közel egy óráig Menczer Tamást hallgatni? Most megteheti – Majkáról, Magyar Péterről is beszél

Aki a teljes műsort megnézné, az itt is megteheti:

Majkáról szólva pedig azt hozta fel a kommunikációs igazgató, hogy a zenész az RTL Klubtól kap „egy egészen szerény, elhanyagolható összeget”, illetve gyávának is nevezte a rappert.

Vasárnapra érdemes betárazni a pattogatott kukoricát. Az is kiderült, hogy a miniszterelnök imába foglalja Kásler Miklós nevét.

Azt is elismerte ennek kapcsán Menczer, hogy a Fidesz nagy közösségébe „óhatatlanul” belekeveredik

Kapott kérdést persze Magyar Péterről és Majoros Péterről (Majkáról) is. A Tisza Párt elnökének mentelmi jogával kapcsolatban Menczer rámutatott, hogy önmagának is ellentmondott Magyar Péter ebben az ügyben, egyébként pedig Magyar „nem más, mint egy pitiáner bankár”.

Megszólalt a kormányfő a csütörtöki eseményekkel és a világpolitikával kapcsolatban is.

A politikus Donald Trumppal , az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségeivel, a Soros-hálózattal és a genderügyekkel kapcsolatban is nagyjából hűen elismételte mindazt, amit a kormány tagjai, illetve péntek reggel maga a miniszterelnök is elmondott.

