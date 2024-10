Szexbotrányok miatt mond le a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Már a püspökkari titkár felelősségét firtatják a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét érintő szexbotrányokban – írta meg hétfőn a Válasz Online. Azt is jelezte a lap, hogy Tóth Tamás sorsáról akár már a napokban döntés születhet. A Válasz Online friss értesülése szerint Tóth Tamás tegnap lényegi indoklás nélkül felajánlotta lemondását a titkári pozíciójáról; erről Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke tájékoztatta az egyházi vezetőket. Úgy tudják, Veres azt kérte püspöktársaitól, hogy péntek délig véleményezzék Tóth távozását – ám az előzmények ismeretében forrásaik kész tényként kezelik a lemondást — ismerteti a lap Facebook bejegyzésében .

