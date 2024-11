Bajba került Szoboszlai Dominik egyik cége

Alighogy október elején Szoboszlai Dominik bejelentette, hogy partnerségi megállapodást kötött a Red Bull energiaital-gyártó céggel, rá pár napra, október 15-én végelszámolási eljárás indult a nevével fémjelzett DomiNation Esports Kft. ellen.

Nem újkeletű dolog, hogy futballisták beszállnak az e-sportba, korábban megtette ezt Gareth Bale, Antoine Griezmann, Ronaldinho, vagy David Beckham is. Szoboszlaiék is úgy indultak neki, hogy a cég úgy építkezzen, ahogy a magyar futballista karrierje. Fő üzenetük pedig az volt, hogy kellő kitartással és megfelelő hozzáállással sokkal többet tud bárki kihozni magából, mint hinné. A DomiNation első magyar FIFA-klubként még külföldi edzőt is alkalmazott játékosainál, és Molnár Gabó, FIFA e-sportoló és a cég szakmai vezetője 2023 augusztusában még a terveikről beszélt ebben a videóban.

Sőt, olyan márkák álltak be mögéjük, mint a Nike, a RedBull, a PlayStation, a Samsung, és a SynLab.

Az e-sporttevékenységre 2020-ban alapított cégben Szoboszlai Dominik mellett Esterházy Márton sportmenedzser is tulajdonos. Kerestük Rép Mártont, a cég ügyvezetőjét, mi az oka a hirtelen végelszámolásnak, de cikkünk leadásáig nem reagált kérdésünkre. Amint ezt megteszi, válaszával természetesen frissítjük írásunkat.

Szoboszlai Dominik a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Bosznia-Hercegovina - Magyarország mérkőzésen Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. október 14-én

Fotó: MTI

Az Opten adatai szerint egyébként a DomiNation Esports Kft. tavaly a korábbinál alacsonyabb árbevételt ért el, hiszen a 2022-es 23,6 millió helyett 2023-ban csak 18,2 milliós forintos forgalmat bonyolított le. Ugyanakkor a 706 ezer forintos korábbi veszteségét 2023-ban átfordította 6,9 milliós nyereségbe.

Igaz, ez annak fényében talán nem számít soknak, miszerint a hazai e-sport ismertsége és népszerűsége folyamatosan növekszik, 2023-ra már 810 ezer főre nőtt az e-sport játékokkal játszók száma – derült ki a Reacty Digital legfrissebb kutatásából. Bár hozzáteszik: a növekedés üteme csökken. De az e-sport játékhoz kapcsolódó költések összege, éves összesítésben így is elérte a 70 milliárd forintot. Magyarországon egyébként stabilan 3,5 millió felnőtt (18-65 éves) játszik videójátékkal, ebből 810 ezer főre tehető azok száma, akik e-sport játékokkal.

A DomiNation 14,6 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján az utolsó videó is egy éves.

A végelszámolás egy cég jogutód nélküli megszüntetésének „rendes” útja. Nincs szó fizetésképtelenségről, jelentős adósságokról, a folyamat célja, hogy a cég meglévő vagyonából kiegyenlítsék a társaság tartozásait, a fennmaradó összeget pedig felosszák a tulajdonosok között. Előfordul, hogy a végelszámolás felszámolási eljárásba megy át.

Ám attól nem kell tartani, hogy Szoboszlai Dominik, Magyarország egyik legsikeresebb „terméke” vállalkozás nélkül marad. Lapunk írt arról először, hogy 2023 novemberében új céget alapított, akkor még székesfehérvári székhellyel. Az SZD10 Magyarország Kft. nevében a focista monogramja mellett a 10-es szám is üzenetértékű, hiszen a magyar válogatottban a 10-es mezben játszik. Ezt mindig a legjobb játékosok viselték: Puskás, Pelé, Maradona, Ronaldinho vagy éppen Zidane is ezt a mezt húzta magára. Az SZD10 Kft. ügyvezetője szintén Esterházy Mátyás.

Kétségtelen, hogy Szoboszlai, aki a nyáron megkérte párja kezét, felfelé ívelő karrierje mellett szeretné üzletemberként is növelni a jelenlétét. Tavasszal hosszú távú együttműködést kötött a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Magyar Telekom. De a Red Bull mellett ő a magyarországi McDonalds arca is, sőt még a nyáron saját ételt is elindított, „Domi-étel” néven. Korábban pedig a dán sajtó, valamint a Hatosfal Blog is arról írt, hogy Dániában és Magyarországon is előrehaladott tárgyalásokat folytat egy női kézilabdaklub felvásárlásáról, vagy abba való befektetésről. Igaz, azóta sincs több hír erről.

Tehát semmi ok Szoboszlaiért aggódni. Az amerikai Spotrac nemrégiben publikálta a Premier League-ben szereplő futballisták fizetését, így többek között az is kiderült, hogy Dominik mennyit keres. A kimutatás szerint a magyar válogatott csapatkapitánya évente 7,43 millió eurót (jelenlegi árfolyamon több mint hárommilliárd forintot) kap.