Tényleg magángéppel, a bordeaux-i borvidékén ünnepeltek Mészáros Lőrincék? Úgy tűnik

A lap szerint elképzelhető, hogy Mészárosák Kalocsai László „Mészáros Lőrinc borászának” birtokán jártak, a lap viszont arra is rámutat, hogy nehéz elképzelni, hogy valóban hárommilliárd forintba került volna egy ilyen út.

Két nappal később ugyanezt az utat tette meg visszafelé is a gép, kétszer fordulva Bordeaux és Budapest között.

„Annyi biztos, hogy a korábban az ő útjaikkal összefüggésbe hozott magángép járt a francia borvidéken ebben az időszakban. Az OE-HUG lajstromjelű Bombardier magánjet, amelyet korábban a HVG mutatott be , Várkonyi születésnapjának másnapján, november 12-én kétszer is fordult Budapest és Bordeaux között, a radaradatok szerint:”

