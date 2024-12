Tordai Bence ideiglenesen megmenekül a házának lebontása alól

„Karácsonyi örömhír: megkaptuk a bíróságtól az azonnali jogvédelmet!” – írta Tordai Bence független országgyűlési képviselő Facebook bejegyzésében karácsony napján. „Ez azt jelenti, hogy „a perek lezárultáig felfüggesztik Sára Botond »főispán« bontási határozatát, vagyis most nem ketyeg a hat hónapra beállított fideszes időzített bomba a családi otthonunkban. Így nálunk is békében és nyugalomban telhet az ünnep, ahogy mi is ezt kívánjuk mindenkinek!” — tette hozzá.

Tordai Bence sikeresen kampányolt az országgyűlési választásokon

Fotó: Fcebook/Tordai Bence

„De tudjuk, hogy ez a történet nem a tárgyalótermekben, hanem a szavazófülkékben fog véglegesen és megnyugtatóan lezárulni” — figyelmeztetett az ellenzéki politikus.

A politikus öröme azonban nem lehet felhőtlen, hiszen Sára Botond bontási határozatát csak a perek lezárultáig függesztették fel, így nem menekült meg még teljesen az épület — teszi hozzá az Index.