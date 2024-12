Török Gábor szerint Magyar Péter a Fidesz stratégiája nélkül nem futott volna be ilyen pályát

Török Gábor elemzése szerint 2025-ben elsősorban a Fideszre érdemes figyelni, mert a Tisza Párt az igazán kétséges időszakon túl van, megy az útján, de hogy az hová vezet, azt nagyban meghatározza a kormánypárt teljesítménye, vagyis hogy képes lesz-e fordulatot elérni a gazdaságban, vagy legalább az emberek gazdasági valóságészlelésében, illetve képes lesz-e olyan politikai stratégiát érvényesíteni, amely működik Magyar Péter ellenében is – derült ki a 24.hu podcastjából.

Kiemelte, Magyar Péter szerinte nem tudta volna ilyen gyorsan befutni ezt a pályát, ezt a pozíciót elérni, hogyha a Fidesz nem ezt a stratégiát választja vele szemben. A cikk szerint az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar politikai rendszerben a versengő felek továbbra is aszimmetrikus helyzetben vannak, azaz a Fidesznek minden eszköze megvan ahhoz, hogy megnyerje a 2026-os választás – a kormánypártnak mindenre van embere, s olyan mennyiségű erőforrást mozgathat, ami mellett eltörpülnek a kihívó lehetőségei.

A 24.hu Törökülés című podcastjában a politológus arról beszélt, hogy Nagy Márton és Rogán Antal kezében van a Fidesz 2025-ös esztendeje, így sorsa is, a Tisza viszont pályán van, de hogy az útja hová vezet, azt véleménye szerint a kormánypárt következő éve nagyban meghatározza.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!