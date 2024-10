Törvénytelenül inkasszózták a DK számláját

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Azt is hozzáfűzték, hogy "A kormány ne szóljon bele a bíróság munkájába, és hagyja dolgozni az igazságszolgáltatást! Nem adjuk fel a harcot, minden lehetséges jogi eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy visszaverjük az Orbán-kormány eddigi legdurvább támadását a DK ellen. Nem fogjuk hagyni, hogy Orbán Viktor megsemmisítse a valódi ellenzéket, amely soha, egyetlen percre sem alkudott meg a Fidesszel."

"A Demokratikus Koalíció bizonyíthatóan soha nem kért, soha nem kapott, és soha nem használt fel külföldről származó támogatást. Az Államkincstár törvénytelenül vont le a DK számlájáról 43,5 millió forintot, és ezt most a bíróság is megerősítette. Állunk elébe a további fordulóknak, mert tudjuk: az igazság a mi oldalunkon áll." - írta a DK a lapunkhoz eljuttatott közleményében.

