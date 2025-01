Touché: Magyar Péter korábbi fideszes közleménnyel ekézi a luxusnyaraláson tartózkodó Orbán Viktort

Éjszakánként 100 ezer forintnál kezdődik a szobaár abban a szállodában, ahol Orbán Viktor nyaralhat. Vitte magával a testőrségét is.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos: „Mi a fenét keres egy háborús veszélyhelyzetben tengődő ország miniszterelnöke egy indiai ötcsillagos hotelben?” Éjszakánként 100 ezer forintnál kezdődik a szobaár abban a szállodában, ahol Orbán Viktor nyaralhat. Vitte magával a testőrségét is.

Az ellenzéki politikus azt írja, „a történelem ismétli önmagát. Egykor Medgyessy Péter, most Orbán Viktor próbálta eltitkolni a téli luxus nyaralását”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!