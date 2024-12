Tovább dübörög a TV2 csodafegyvere – foghatja a fejét az RTL

Nem osztottak lapot a 49. hét hétköznapjain az RTL-nek, a csatorna egyik főműsoridős adásának eredményével sem lehet igazán elégedett. A továbbra is szórakoztató Az árulók – Gyilkosság a kastélyban meglehetősen halovány, 351 ezres átlagos nézőszámmal iratkozott fel a heti listára, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában arányosan jobb, 140 ezres nézettséget ért el, 14,2 százalékos közönségarány mellett.

A program második felében A konyhafőnök a teljes lakosság körében 224 ezres nézettséget hozott, ami ugyancsak felejthető eredmény.

Az már a párkeresős reality első évadjánál kiderült, hogy a TV2 belenyúlt a tutiba a Netflixtől honosított Házasság első látásra elkészítésével, a műsor pedig újabb évadjában is folytatta a diadalmenetet: a héten az adásokat átlagosan 854 ezren figyelték.

A csodafegyver a heti győzelemre is elég volt, így a teljes lakosság körében a legnézettebb a keddi epizód lett 878 ezer fős közönségével.

Továbbra is imádják a nézők a vakon házasodó párokat

Fotó: TV2 Sajtószoba

Más TV2-s műsorokkal szemben a Házasság első látásra a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is hagyományosan erős, ez a héten z 236 ezer nézőben nyilvánult meg 23,8 százalékos közönségarány mellett.

A lendület a későbbiekben sem fogyott ki, ugyanis a közönség a Palik László vezetésével érkező Legyen ön is milliomos! epizódjait is szerette, ez 699 ezer néző körüli szintet hozott, ami az este 9 utáni kezdés esetén kiemelkedően jó eredménynek számít.

A hét legnézettebb sporteseménye egy kézilabdameccs volt, Magyarország Románia válogatottjával találkozott az EB keretében, a magyar lányok győzelmével záródó találkozót 370 ezren követték a készülékek előtt.

A Forma-1 az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott, az ország hét emírsége közül ezúttal is Abu-Dhabi adott otthont a versenynek, amelyen a McLaren színeiben Lando Norris győzött, mindezt 344 tévéző figyelte élőben. Végül egy focimeccs is akadt a toplistán, a magyar bajnoki keretében a Ferencváros a Zalaegerszeg csapatával találkozott, a Fradi 1-0-s győzelmét pedig 195 ezren nézték.

Szombaton az X-Faktor befejezte aktuális évadját, a győztes Fehér Krisztián markát 36 millió forint ütötte – a nagy finálét 606 ezren nézték az RTL-en. A csatorna a kiemelt kereskedelmi korcsoportban örülhetett igazán, ugyanis az X-Faktor végig nagyot ment a fiatalabbak körében, és 272 ezres közönségével, valamint 29,8 százalékos közönségarányával a döntő hetében sem tudták megverni.

A TV2 szombati riválisként a Dancing With The Stars celebtáncos vetélkedőt küldte adásba, amely ezúttal is stabilan teljesített, és 650 ezres nézettségével a teljes lakosság körében behúzta a napot.