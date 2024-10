Továbbra is titkolják, mi alapján kapott kegyelmet K. Endre – a DK ismét próbálkozik

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az Igazságügyi Minisztérium azonban másodfokon is megtagadta K. Endre kegyelméről szóló dokumentumok kiadását, arra hivatkozva, hogy azok bűnügyi személyes adatokat tartalmaznak, amelyek nem nyilvánosak.

A Demokratikus Koalíció (DK) törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésnek, hogy legyenek nyilvánosak a köztársasági elnök kegyelmi határozatai, és "többet ne lehessen személyes adatokra hivatkozva eltitkolni az igazságot", jelentette be Kálmán Olga, a DK képviselője mai sajtótájékoztatóján.

A DK törvényjavaslatot nyújt be, miután másodfokon is elutasították K. Endre kegyelmi dokumentumainak megismerését.

