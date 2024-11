Új terepen próbál szerencsét az Elios-ügy főszereplője

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

– szól a panzió bemutatkozása. A szálláshely „természetesen” a kormányzati Kisfaludy-programból is kapott támogatást, az 5,6 millió forintból például újakra cserélték a régi zuhanykabinokat és bútorokat. Szintén állami segítség, hogy a baranyai megyeszékhelyen több nemzeti dohánybolt is az Elios-botrány kulcsfigurájának az érdekeltsége.

Tehát az Elios-ügy egyik központi figurája ezúttal tanácsadással kíván foglalkozni. Az EAS Asset ügyvezetője Lukács Linda, aki az EAS Equity Zrt.-ben is vezető pozíciót tölt be. Arról már 2022 óta lehet tudni, hogy a Hamar tulajdonában lévő EAS Equity résztulajdonos lett a Hattyú Projekt Kft.-ben. Ehhez a céghez tartozik a debreceni Hilton szállodát üzemeltető cég. Itt Hamar Endre újra együtt vállalkozik Tiborcz Istvánnal, gyerekkori barátjával, akinek a céghálóján keresztül szintén érdekeltsége van a Hattyú Projekt Kft.-ben.

Hamar Endre most újra aktivizálta magát. Az Opten adatbázisa szerint október 28-án bejegyezték az EAS Asset Kft. nevű céget, amelynek a Hamar Endre tulajdonában lévő EAS Equity Vagyonkezelő Zrt. az anyavállalata. Főtevékenysége pedig:

A Magyar Narancs összefoglalója szerint az Elios 22 projektjében a Sistrade Kft. kapott megbízást a pályázatok előkészítésére. Tulajdonosának és vezetőjének, Hamar Endrének 2014-ben mindkét cégben, a Sistrade-ben és az Eliosban is volt érdekeltsége, amit az OLAF összeférhetetlennek ítélt. Az uniós hivatal jelentésében az is szerepelt: megtörtént, hogy a Sistrade megengedte, az Elios vezető munkatársa a pályázat megjelenése előtt módosításokat végezzen az előkészített kiíráson.

Hamar Endre most nem közvilágítással foglalkozik, hanem üzletviteli tanácsadással.

