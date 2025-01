Valami furcsa történt az RTL híradójával – ez a TV2-t is meglephette

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Kifejezetten a kereskedelmi korcsoport szempontjából nem volt kérdés a heti végeredmény, ugyanis a 18-59 évesek körében az A mi kis falunk, a Házon kívül és a Cápák között végzett a toplista első három helyén, a TV2-nek ezen a téren nem osztottak lapot. Bár hétköznapokon a Kincsvadászok stabilan teljesít a csatornán a fiatalabbak körében is, ez sem volt elég arra, hogy a hétvégi fölényt egyensúlyozza, így a győzelem az RTL-nek jutott:

A TV2 továbbra sem várja szuperprodukcióval, tehetségkutatóval, vagy saját műsorral a nézőket a hétvégi estéken, így az RTL érdemi ellenfél nélkül tudott ismételten nagyot tarolni szombaton és vasárnap is. Szombaton az A mi kis falunk legújabb része 758 ezres nézettségével döntő győzelmet aratott, nagyon megverve a párhuzamosan futó Múmia visszatér által elért 141 ezret.

Az angol bajnokságban is fordulót rendeztek, a magyar tévézőket az ismételten Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool csapata 2-0-s győzelmet aratott a Brentford otthonában, ezt pedig 185 ezren figyelték a készülékek előtt.

A héten két sportági mérkőzés fért be a nézők kedvencei közé.

A heti győztes igazán érdekesen alakult a 3. héten, ugyanis olyan történt az RTL-el, ami az elmúlt időszakban biztosan nem : az RTL Híradó január 15-i adása a hét legjobbja lett a maga 765 ezres nézettségével . Az RTL Plusz honlapon elérhető tematika szerint ebben egyebek mellett a havazásról és emiatt történt balesetekről volt szó, de arról is beszámoltak, hogy Magyar Péter a megszavaztatása után nem mondott le az európai parlamenti képviselői mandátumáról.

