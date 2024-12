Valamire nagyon készülnek Orbán Viktorék

Az újságírói kérdések között biztosan fel fog merülni Magyar Péter és Menczer Tamás verbális összecsapása, a szíriai rezsim bukása, annak Magyarországra gyakorolt hatása, illetve gazdasági témák is.

Amit a kancelláriaminiszter biztosan szóba fog hozni, az a Munkáshitel, a Diákhitel-rendszer átalakítása, a diplomáciai fejlemények, illetve a nemzeti konzultáció számairól is tájékoztatást fognak adni.

