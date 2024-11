Választási atombombát dobtak éjjel Budapestre

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az 1. számú választókerületbe például beletartoznának az V., VI. és VII. kerületek bizonyos részei mellett a XI. és a XII. kerületek kisebb területei is. Pest megyében viszont két egyéni választókerülettel több lesz, 12 helyett 14.

Ezek alapján 16 választókerületet rajzolnának Budapestre, és a 16 választókerület között osztanák el Budapest 23 kerületének különböző területeit. Budapesten jelenleg 18 egyéni választókerület van, így a fővárosból kettővel kevesebb egyéni képviselő jutna be az Országgyűlésbe.

Sbián-Petrovszki posztjához mellékelte a képernyőfelvételeket is.

A fővárosból kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be az Országgyűlésbe.

