Varga Mihály most már hivatalosan is új szerepben

A Közlönyben szerepel az is , hogy a Pénzügyminisztérium a Nemzetgazdasági Minisztériumba történő beolvadással 2024. december 31-én megszűnik. Arról, hogy mi lesz Tállai András pénzügyminiszter-helyettessel, nem tudni — írja a 444.

Varga Mihálynak lesz ideje hobbitevékenységre is Fotó: Facebook/Varga Mihály

