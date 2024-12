Várkonyi Andrea odatette: jachtozás, 50. szülinap, jótékonykodás

Várkinyi Andreát az ország korábban leginkább televíziós műsorvezetőként ismerte, pedig orvosi és közgazdasági diplomát is szerzett és még a pszichológia szakot is elvégezte. Két válás után, 2021 áprilisában jelentette be eljegyzését Magyarország leggazdagabb emberével, az ugyancsak elvált Mészáros Lőrinccel, akivel 2021. szeptember 24-én házasodtak össze az Alcsúti Arborétumban. Várkonyi azóta nemcsak mint az egykori felcsúti polgármester felesége, hanem mint üzletasszony is a címlapokra került. 2024 is mozgalmasan telt számára.

Szárnyal a karrier

Május 21-én Dr. Tóth Krisztina távozott a Mészáros Csoporttól és a Pro Filii Alapítvány kuratóriumából. Az alapítvány kuratóriumi elnöki posztját Várkonyi Andrea vette át, aki Mészáros Lőrinc lányát, Dr. Mészáros Beatrixot váltotta. Várkonyi emellett a Mészáros Alapítvány elnöki tisztségét is átvette, ahol Mészáros Lőrinc másik lányát, Dr. Mészáros Ágnest követte.

A „kemény” munka után a házaspár a Rose d'Or nevű, 62 méteres, 27 milliárd forintos szuperjachttal nyaralt Monacóban. Sajtóhírek szerint az akkor még létező, ám november 30-án szétválással megszűnt Magyar Bankholding Zrt. lízingcégéhez tartozó jacht fenntartása évi 2,4 milliárd forintot emészt fel. A szerelmesek annak ellenére szálltak jachtra, hogy tavaly augusztusban Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: „kisebb hajót, nagyobb szerénységet” várna el a Rose d'Or jachtot használó Mészáros Lőrinctől. Az RTL-nek kijelentette: fontos, senki ne érezze magát a nemzeti közösségen kívül a nehéz időkben. Úgy tűnik, nem értek célba szavai.

Várkonyi Andrea, a sikeres üzletasszony

Augusztusban írtuk meg, hogy a Medigast Kft., a Várkonyi család nem Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalkozása, augusztus 1-jén jogutód nélküli végelszámolás alá került. A cég, amelyet Várkonyi Andrea édesapja alapított, az elmúlt években veszteségesen működött.

Nyáron azt is megnéztük, hogy milyen üzletasszony is Várkonyi: Whitedog Media Kft. nevű cége – amely természetesen a Mészáros-cégeknek is dolgozik – 2023-ban 8,9 milliárd forintos árbevételt ért el. Ha a többi NER-es osztalékkirálynőre is kíváncsi, itt megismerkedhet velük:

Az üzletasszony novemberben ünnepelte 50. születésnapját. Az évfordulót nehezen viselte, elmondása szerint ötvennek lenni „kicsit szörnyű, kicsit rettenetes.” Hozzátette, leginkább az a tudat nyomasztja, hogy kevesebb idő van hátra, mint amennyit eddig élt.

Várkonyi Andrea december 1-jén posztolt egy londoni kiruccanásáról. Az Átlátszó kiderítette, hogy az OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-as magánrepülő, amely Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségéhez köthető, november 28-án indult Budapestről és december 1-jén tért vissza. Mészáros Lőrinc megerősítette, hogy az utazás az említett repülőgéppel történt. Az továbbra is tisztázatlan, hogy pontosan melyik céges érdekeltséghez tartozik a gép.

Idén a Pro Filii Alapítvány – amelynek, mint már említettük, Várkonyi Andrea kuratóriumi elnöke – nagyjából 1 milliárd forintot fordított adományozásra. Az alapítvány az utolsó negyedévben 77 pályázónak nyújtott támogatást, köztük fejlődési rendellenességgel küzdő gyermekek kezelésére, koraszülöttek ellátására és kulturális programokra – erről decemberben adtak hírt.

Ugyancsak decemberben sokak felkaphatták a fejüket: Várkonyi Andrea a 24.hu-nak adott interjút. A téma: a karácsony. Várkonyi Andrea elmondta, hogy számára a karácsony a családról és a hagyományokról szól. „A férjemnek nem volt más esélye, minthogy szeresse azt, hogy minden nyakig karácsonyban úszik” – fogalmazott. Szenteste szűk körben ünnepelnek, első nap közel csaknem gyűlnek össze. Az ajándékokban a személyre szabottságot kedveli, a vacsorát ő főzi.