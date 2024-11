Végre megtudhatjuk, miért kapott kegyelmet K. Endre?

Az atv.hu számolt be arról, hogy Varga Anikó református kántor és Kónya Levente a zsinati bírósághoz fordultak, hogy kezdeményezzék a kegyelmi botrány miatt Balog Zoltán elmarasztalását és tisztségeitől való megfosztását. Született egy zsinati bírósági döntés, de valószínűleg nem úgy és nem olyan körülmények között – mondja ezt Varga Anikó kántor –, ahogy az a dokumentumokban szerepel.

Minden igazság kiderülhet Balog Zoltánról?

Fotó: Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az ATV Start című műsorában Varga Anikó elmondta azt is, az a célja, hogy „kiderüljön, legyen világos, hogy Balog püspök úr annyi rosszat tett már a református egyháznak, hogy az egész reformátusság szenved ettől”, és ezt mutatja az is, hogy tömegesen vonták vissza az egy százalékos felajánlásokat a református egyháztól.

Kapcsolódó cikk Még az is lehet, hogy nem valódi a Balog Zoltánt intésben részesítő zsinati határozat Egy okirat-hamisítás miatt tett feljelentés szerint több körülmény is arra utal, hogy a dokumentum nem éppen törvény adta kereteken belül keletkezett.

A műsorban kiderült, hogy több mint 1200-an írták alá a petíció, Balog Zoltán elmozdítása ügyében. Arra a kérdésre, hogy miért járt közbe K. Endre köztársasági elnöki kegyelméért Balog Zoltán Novák Katalinnál, a református kántor elmondta: van róla elképzelése, de mivel nem tudja bizonyítani, nem áll a nyilvánosság elé, mert nem akar pereskedni.

Arra a kérdésre, hogy kiderülhet-e valamikor az igazság, Varga Anikó azt felelte: „Valószínű”, hozzátéve: „Ez rettenetes eltévelyedése Balog Zoltán püspök úrnak.”