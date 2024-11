Vészriadót fújt Orbán Viktor – ő már tud valamit?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A Védelmi Tanács ülésén értékelik az orosz döntést is, mellyel kibővítették azon katonai fenyegetések listáját, amelyek semlegesítése érdekében Moszkva megengedettnek tekinti nukleáris fegyverek alkalmazását – ismertette Havasi Bertalan.

A Karmelita kolostorban a kormányfő, az illetékes miniszterek, államtitkárok valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a vezérkari főnök áttekintik a háborús helyzetet azután, hogy Washington engedélyezte: immár mélységi orosz területek ellen is bevethetnek nyugati fegyvereket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!