Vogel Evelin kölcsönlakásban él, pedig ingatlanépítő cég tulajdonosa volt

Mióta vasárnap Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, Vogel Evelin neve ismét a sajtóban kering. Most szólalt meg először a kirobbant események után, méghozzá az Instagram-oldalára kitett posztjával, amihez ezt írta:

„A cél, hogy olyan életet építs, amelyben nincs szükséged nyaralásra” – amin egy növényekkel borított kertes ház látható az erdő közepén – szúrta ki a hvg.hu.

Ezzel a sejtelmes üzenettel rukkolt elő, miután exe vasárnap sajtótájékoztatót tartott az általa készített 11 órás hanganyagról, amiért 30 millió forintot kért azért cserébe, hogy ezt ne használja fel a politikus ellen. Azóta Magyar Péter már fel is jelentette volt élettársát, akinek – talán most árulta el először – a kezét is megkérte, írta a Facebook-oldalán.

Vogel exférje és Vertán György cégeinek székhelye megegyezik

Fotó: Youtube

Nos, Vogel most épp nem nyaral, és talán nincs is olyan élete, amiben ne lenne szüksége rá, viszont Vertán György IT-milliárdos vállalkozó egyik Alkotmány utcai lakásában él kisfiával. Az ingatlan nem az övé, pedig az Opten nyilvános adatai szerint tavaly áprilisban – épp mikor nyilvánosságra került, hogy Magyar Péter barátnője – alapított céget a testvéreivel, amelynek profilja éppen „lakó- és nem lakóépületek” építése.

A Cosy Living Kft. tehát egy családi cég, amit 2023. április 4-én jegyeztek be.

Vogel Evelin, aki amúgy belsőépítész, a „legendás Vogel család tagja”, hiszen édesapja a vízipólós Vogel Zsolt, aki annak idején az Újpest játékosaként Benedek Tiborral együtt nyert BEK-et. Két öccse pedig, Simon és Soma is vízilabdások, előbbi az Egerben játszik, utóbbi pedig az FTC kapusa, világ- és Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes és olimpiai harmadik, aki szeptemberben lett a Ferencváros vízilabdacsapatának új csapatkapitánya.

Azonban Evelin a két testvérével alapított cégben mindössze egy évig volt tulajdonos, s még javában Magyar Péter barátnője volt, amikor idén, 2024. április 15-én helyét Szabó-Kenderesi Katalin, a Libri médiamenedzsere vette át a vállalkozásban.

A cég egyébként – amely a házépítésen kívül ingatlanok bérbeadásával, sportegyesületi és reklámügynökségi tevékenységgel, divat- és formatervezéssel, bútorgyártással is foglalkozik – mindjárt tavaly, nem egészen egy év alatt 53 millió forintos forgalmat bonyolított.

Az Optenben a Vogel Evelin nevénél látható Remion Design Kft.-ben ugyan már szintén nem tulajdonos – csak 2014-2021 között volt részesedése –, de egykori férje, Kustán Szabolcs üzletember még mindig az egyik résztulajdonosa.

Kustán Szabolcs többek között a MultiContact ITS Zrt. igazgatósági elnöke, mert a cég épp arra a budai címre van bejegyezve, ahová Vertán György egykori és jópár jelenlegi cégei is székhelyként vagy telephelyként vannak bejelentve.

De az exférjnek is vannak más vállalkozásai, ezek székhelye szintén az említett budai társasház, ide jegyezték be idén januárban alapított új cégét is. Ebből arra lehet következtetni, hogy Vertán György családilag valóban régóta ismeri a volt házaspárt, hétfőn meg is erősítette, hogy „Evelin 10 éve jó barátja”.

Vertán Tigra-vállalkozásai azonban nem erre a budai címre, hanem Budaörsön és más budai helyszínekre vannak bejegyezve. Hétfőn kiderült, hogy a Tigra Kft.-nek dolgozik Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Magyar Péter exfelesége is, aki annyit közölt, hogy szeptember 1. óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként segíti Vertán cégét, állítólag szerteágazó nyelvtudását, nemzetközi jogi ismereteit és külföldi tárgyalási tapasztalatát felhasználva támogatja a cég külpiacokra való kilépését.