Távozik Magyarországról a nagyágyú

Az engedély nélküli szolgáltatók kiiktatásával megbízott Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága azóta is üldözi az Unibet magyarországi oldalait. Valahányszor lekapcsolnak egy linket, a fogadóiroda hirdetni kezd egy újabbat. Jelenleg a 238-asnál tartanak. Az új tulajdonos FDJ állami cég Franciaországban, és vélhetően nem szívesen adja nevét a szürke zónában folyó tevékenységhez.

A már ott lévő ügyfelek egyelőre továbbra is szabadon játszhatnak. Bár adatok hiányában csak saccolni lehet, hogy hány magyar felhasználója van az Unibetnek, esetleges kivonulásával minden bizonnyal a magyar állami Szerencsejáték Zrt.-féle Tippmixpro és a Vegas piaci részesedése nőne. A magyar kormány 2023 elejétől szüntette meg a Szerencsejáték Zrt. állami monopóliumát, ám ez csak egy új céget hozott a piacra. Ez a Garancsi Istvánhoz és Habony Árpádhoz köthető LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., amely az addig online kaszinóként működő Vegas.hu portállal lépett piacra. Az Unibet licenc hiányában a szürke zónában folytatta tevékenységét. Hirdetőként főként a kézilabda-közvetítésekben jelent meg.

Az FDJ Group, a francia állami lottótársaság októberben jelentette be, hogy felvásárolja a Kindred Groupot, amely egyebek mellett az Unibet fogadóoldalt is birtokolja – írta a hvg.hu az ügy fejleményeit firtató cikkében. Az Unibet október 15-én jelezte, hogy a továbbiakban Magyarországról nem lesz lehetőségük új felhasználóknak regisztrálni a fogadóiroda felületén.

