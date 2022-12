A Gellért és a Széchenyi 30 százalék felett drágul, vastag pénztárca kell jövőre egy budapesti fürdőzéshez

Várható volt, hogy a sokszorosára nőtt energiaárak nyomán drágulhatnak majd a belépők a fővárosi gyógyfürdőkbe is, és ez így is történt. A Spabook vette észre, hogy a fővárosi fürdőket üzemeltető Budapest Hévizei és Gyógyfürdői Zrt. meghirdette január 2-ától érvényes jegyárait, és azok sok helyen igencsak jelentősen emelkedtek.

A Gellért és a Széchenyi fürdők árai közel 33 százalékot emelkednek, a hétfőtől csütörtökig érvényes eddigi 7100 forint helyett 9400 forintba kerül egy teljes árú belépő, pénteken hétvégén pedig az eddigi 8200 forint helyett 10900 forintot kell majd fizetni.

Ennél is drágább mulatság lesz a Rudas fürdőt meglátogatni, ott a hétköznapi ár 8600 forintra emelkedik, hétvégén pedig 12200 forintot kell majd fizetni egy belépőért. Ehhez képest jóval szerényebb mértékű az áremelés a Lukács fürdőben, ahol nagyjából 15 százalékos áremeléssel, 4400/4800 forintos áron lehet majd fürdőzni január 2-ától.

Hasonló mértékben emelik az árakat a Paskál fürdőben, de a Dandár fürdőben csak 9 százalék körüli lesz a drágulás, és már 2700/2800 forintért is meg lehet mártózni. A Csillaghegyi fürdő esetében más árazási politikát követett a cég, itt a hétköznapi árak nem változnak, hétvégén viszont 20 százalékkal lesz drágább a belépő.

Van viszont egy fürdő, ahol egyáltalán nem drágulnak a belépők: a Palatinuson ezután is 2900/3400 forintba fog kerülni a belépőjegy.

Az oldal arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben az 100-365 alkalmas belépőjegyek árai is 20-25 százalékkal nőnek, az évi 5 ezer forintért kiváltható Zsigmondy kártya tulajdonosait nem érinti az infláció, számukra továbbra is 3500 forintba kerül bármelyik fürdőbe egy maximum négyórás tartózkodásra jogosító belépő.