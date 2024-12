Az állam eladhatja az egyik legértékesebb épületét

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tájékoztattak a kormány döntéseiről. Szóba került Magyar Péter, a 2025-ös költségvetés és a karácsonyi fegyverszünet is.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter, nemzetbiztonsági vizsgálat, babaváró – itt vannak a kormány bejelentései Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tájékoztattak a kormány döntéseiről. Szóba került Magyar Péter, a 2025-ös költségvetés és a karácsonyi fegyverszünet is.

A lap korábban úgy értesült, hogy már lehetséges vevő is van a Széchenyi tér arculatát meghatározó épületre. Azt azonban a Della podcastünk kérdésére Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón cáfolta, hogy ezért pörgették volna fel a költözési folyamatot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!