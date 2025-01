Bombafenyegetés az iskolákban: ezt a nyomot hagyta az elkövető

A fenyegetést egy orosz Yandex-fiókból küldték, ami felveti az orosz eredet lehetőségét. Szlovákiában és más közép-európai országokban is történt hasonló eset, amelynek hátterében szintén orosz e-mail címek álltak.

Egy orosz nyelvész megállapította, hogy a levél egyes bonyolultabb mondatai, például „felismeritek az akaratunk elleni harcra tett erőfeszítéseitek hiábavalóságát” gépi fordítóval pontosan átültethetők orosz nyelvre. Ugyanakkor kiemelte, hogy anyanyelvi beszélők másképp fogalmaznának, így az eredeti nyelv továbbra is bizonytalan.

Csütörtökön bombariadó miatt 268 magyarországi iskolát ürítettek ki. Nyilvánosságra hozták az intézményekhez eljuttatott fenyegető levelet, az Index tpedig öbb nyelvészt is megkérdezett annak megfogalmazásáról.

